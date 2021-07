Carta d'identità urgente: aperture straordinarie dell'Anagrafe

Carta d'identità: a Legnano aperture straordinarie dell'ufficio Anagrafe per rispondere alle richieste di rilascio urgenti.

Carta d'identità: aumentano le richieste

Si torna a viaggiare, per questo l'Amministrazione comunale ha deciso l’apertura straordinaria dell'Anagrafe per tre mercoledì pomeriggio estivi. Il 21, il 28 luglio e il 4 agosto 2021 tutte e quattro le postazioni dedicate saranno attive dalle 14.30 alle 17.30 per rilasciare complessivamente 150 carte d’identità. Per il rilascio del documento è infatti necessario un quarto d’ora. Si tratta di un’iniziativa una tantum per aiutare il cittadino che si è accorto soltanto all’ultimo momento di avere bisogno del documento per affrontare un viaggio. I cittadini in possesso dell’appuntamento sull’agenda ministeriale non potranno modificare la data. Da sottolineare che, dall’inizio dell’anno al 30 giugno, sono state 3.467 le carte d’identità rilasciate dagli uffici.

Il carattere di urgenza andrà giustificato

Le urgenze dovranno essere tutte dimostrate con prenotazione del volo, dell’hotel o di qualsiasi altro documento che testimoni l’effettiva necessità e questo per evitare il ripetersi di scorrettezze di chi, nelle settimane scorse, ha affollato l’agenda urgenze dichiarando finte partenze per l’estero (prevalentemente verso la Svizzera), ammesse poi come false allo sportello.

Solo su appuntamento da fissare all'Urp

Gli appuntamenti si devono fissare all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) chiamando i numeri 0331.925551/552/553/555, da martedì a sabato dalle 8.30 alle 13 (sabato fino alle 12.30), il martedì e giovedì pomeriggio anche dalle 15 alle 19.