Carta d'identità elettronica: tempi dimezzati per l'appuntamento

Il Comune di Vittuone ha sottolineato come l'attesa per richiedere la nuova carta d'identità elettronica si sia ridotto a una sola settimana nel 2022.

Carta d'identità elettronica e tempi ridotti

Gli uffici del Comune di Vittuone sono da tempo impegnati anche nel recuperare i ritardi che si sono assommati nel corso degli anni in alcuni settori e servizi, a causa sia di organici ridotti (cui si è posto in buona parte rimedio, con nuove assunzioni, solo a partire dallo scorso anno), sia della pandemia. Non va poi dimenticato che nello scorso decennio Vittuone ha visto cadere prima della scadenza naturale entrambe le Amministrazioni comunali che si sono succedute alla guida del paese, una specie di record negativo che sicuramente non ha fatto bene alla gestione del Comune.

Tra i settori che hanno segnalato, a partire dalla fine del 2020, dopo i periodi di lock-down e di inizio pandemia, una situazione di arretrato e di attesa, vi erano i Servizi Demografici, in particolare per quanto riguarda il rilascio di CIE (Carta d’identità elettronica).

All’inizio del 2021 i tempi di attesa per il rilascio della Carta d’identità elettronica a Vittuone erano di due/tre mesi e anche oltre. Da allora però le cose sono cambiate radicalmente.

Numeri in crescita nel 2021 e nel 2022

Nel corso dell’intero 2021 sono state emesse 1.173 Carte d’identità elettroniche, oltre ad alcune decine cartacee, che vengono rilasciate per emergenze. Si tratta di numeri veramente importanti, in rapporto ad una popolazione di poco superiore ai 9.000 abitanti. Ovviamente il periodo di attesa è andato diminuendo gradualmente.

A partire dal 1° gennaio 2022, con la riapertura degli sportelli anche il sabato mattina, il ritmo di appuntamenti è stato elevato. Ad oggi, nell’anno in corso, sono state rilasciate 815 CIE ed ancora alcune decine cartacee. I numeri non diminuiscono (la media mensile di rilascio CIE nel 2022 è addirittura superiore al 2021), ma è decisamente azzerato il tempo d’attesa.

Attesa di una sola settimana

Chi volesse prenotare oggi, troverebbe già disponibilità per il 10 agosto: l’attesa di una settimana per la Carta d’identità elettronica è molto lusinghiera ed è un ottimo risultato, segno di una situazione più che normalizzata. Occorre infatti precisare che nessun Comune rilascia CIE senza appuntamento e che anche chi ottiene risultati importanti ha in genere tempi di attesa di almeno 10 giorni circa.

Va ricordato inoltre che nel corso di quest’anno sono state previste delle aperture straordinarie degli uffici, anche su richiesta specifica del Consiglio comunale, proprio per il rilascio di Carte di identità elettroniche. Le prossime aperture straordinarie, dopo quella odierna, sono previste il 1° settembre, il 6 ottobre, il 3 novembre e il 1° dicembre.