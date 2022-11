Caro bollette, mano tesa del Comune: attivato il microcredito

Caro bollette, il territorio dell'Alto Milanese fa rete. A Parabiago è stato attivato il bando per richiedere il Microcredito.

Torna il progetto "Solidarietà in circolo"

Torna il progetto «Solidarietà in Circolo» realizzato nel contesto del Fondo Povertà istituito dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona e co-progettato con enti del Terzo settore del territorio e lo fa con la misura del micro-credito per le famiglie in difficoltà economica nell’attuale situazione di crisi acuita dal caro energia e dall’aumento dei prezzi.

Un'anticipazione sociale per 20 rate

Il bando sostiene, in particolare, chi nell’immediato ha una necessità di liquidità per i costi della vita quotidiana o di affrontare spese urgenti e necessarie senza averne nella contingenza la disponibilità delle risorse. Il prestito, dal valore massimo di mille euro, è restituibile senza ovviamente interessi. E’ un’anticipazione sociale per un massimo di 20 rate a partire dal secondo mese dall’erogazione, attraverso quindi un piano di rientro elaborato dal beneficiario insieme all’assistente sociale e all’educatore finanziario del progetto.

«Un’iniziativa si sostegno al reddito famigliare che arriva proprio mentre gli aumenti fanno pressing sul bilancio domestico», così sulla ratio della misura l’assessore comunale ai Servizi sociali Elisa Lonati.

La scadenza entro il 31 dicembre

Misura che riguarda tutti i cittadini residenti nei comuni dell’Alto Milanese e che prevede la possibilità di erogazione fino a esaurimento dei fondi disponibili. Il progetto scade il 31 dicembre 2022. Per richiedere informazioni e presentare richieste di microcredito è necessario mandare una mail all’indirizzo solidarietaincircolo@gmail.com.