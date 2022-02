arese

"Siamo consapevoli della drammaticità del momento ma vogliamo anche concedere ai nostri bambini dei momenti di spensieratezza e di festa"

Carnevale: magia e giocoleria in piazza a Arese.

Sabato 5 marzo in piazza 11 Settembre a Arese torna il Carnevale

Alle 15 si potrà assistere allo spettacolo di magia e giocoleria, in compagnia di Masha e Orso. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid-19 e in caso di maltempo, la manifestazione sarà annullata.

Il commento del sindaco Michela Palestra e l'Assessore al Tempo libero Roberta Tellini