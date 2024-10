Carlo Panetta confratello salesiano nella giornata di martedì 15 ottobre ha spento ben 104 candeline.

Carlo Panetta a Castano Primo compie 104 anni

All’evento, organizzato dalle educatrici all’interno del salone principale della Casa di riposo San Giuseppe di Castano primo, erano presenti il Referente direttore Salesiano del signor Panetta, Gianluca Marchesi, l’amministrazione comunale di Castano Primo che ha omaggiato il festeggiato di un graditissimo dono, i residenti della struttura e gli altri confratelli salesiani ospitati all’interno di un nucleo dedicato ai religiosi della RSA castanese.

La storia di Carlo

Classe 1920, il signor Carlo Panetta è originario di Villa Latina (Frosinone). Ha frequentato medie e superiori in un istituto Salesiano fino a diventare confratello, iniziando poi a lavorare come segretario in un istituto superiore di Torino.

È stato missionario per 8 anni in Perù e 2 anni in Bolivia, ha lavorato inoltre per anni come supervisore di Elledici Editrice. Appassionato di liquori, aveva anche una piccola bottega, di cui adora parlare.