Caritas e studenti al lavoro per chi ha bisogno

Una doppia dimostrazione di attenzione verso le persone più in difficoltà nello scorso fine settimana a Pregnana.

Caritas e studenti

Dimostrazioni giunte forti e chiare da due realtà locali, quella scolastica e quella parrocchiale, che nel mare di notizie negative e di lamentele dei nostri giorni sanno dimostrare, con i fatti, che il «bene» esiste e viene coltivato anche se non è spesso raccontato.

La prima iniziativa si è svolta sabato, ed è stata la campagna nazionale del Banco Alimentare che si è svolta fuori dal supermercato Md.

La bellissima notizia è che, grazie all’impegno di una docente, a gestire la raccolta dei beni alimentari donati dai clienti fuori dal supermercato sono stati una ventina di alunni della scuola secondaria di Pregnana. Studenti, in particolare studentesse, in prima fila, e al loro seguito amici, genitori, insegnanti: un coinvolgimento che ha garantito ottimi risultati. Chi ha donato in uno dei 14mila supermercati italiani che hanno aderito all’iniziativa, ha contribuito a fornire derrate alimentari a enti ed opere che si occupano direttamente di assistenza a chi vive in situazioni di fragilità economica.

Cibo e ascolto

La colletta alimentare di sabato si è aggiunta all’ormai tradizionale appuntamento che la Caritas di Pregnana tiene ogni terza domenica del mese dall’anno della sua nascita in piena pandemia.

Domenica 19, come ormai consuetudine, per tutta la mattina in piazza Santi Pietro e Paolo davanti alla chiesa è stato allestito il gazebo gestito dai volontari parrocchiali.

Qui, come ci racconta un membro del gruppo Pietro Occhio, si possono donare derrate alimentari non deperibili che verranno poi consegnate dai volontari alla trentina di famiglie pregnanesi che trovano nella Caritas locale un sostegno alla propria quotidianità e un aiuto nel proprio percorso. Anche questa domenica dai cittadini c’è stata una dimostrazione di attenzione non indifferente, che, per chi volesse contribuire, si può effettuare anche il mercoledì e il sabato mattina fra le 10 e le 11 e 30 all’oratorio maschile, dove i volontari sono all’opera nella distribuzione dei pacchi.

Non solo un aiuto sulla spesa alimentare, però: oltre alla possibilità ogni 15 giorni di ricevere dei generi alimentari la cui quantità viene decisa in base alle disponibilità della Caritas e alla composizione del proprio nucleo familiare, i volontari si prestano anche ad un servizio di ascolto, spesso fondamentale per entrare in contatto con le famiglie, intercettare bisogni a volte tenuti nascosti e dar loro utili indicazioni. Ma sopratutto, stabilire un legame umano, fattore fondamentale del benessere di ogni comunità.

Chi vuole aiuti

Chiunque voglia mettersi in contatto può presentarsi presso il punto distribuzione in oratorio negli orari sopra scritti oppure scrivere una email a caritaspregnana@gmail.com. E’ possibile lasciare un messaggio anche al numero telefonico 3517390811.

Caritas fa parte della rete solidale pregnanese, una rete che vede al suo interno anche la Bottega delle Riutilità: realtà ormai ultra decennale, ha sede in via Trieste 1 e qui vengono raccolti abiti, giochi e altri accessori che, attraverso il loro riutilizzo, sono di aiuto alle famiglie bisognose di Pregnana. L’1 e il 2 dicembre proprio in via Trieste ci sarà il tradizionale mercatino solidale aperto a tutti i cittadini: il ricavato servirà a sostenere le attività benefiche.