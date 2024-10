Il Comune di Pero per incentivare l'arrivo in città di medici di base metterà a disposizione un immobile per ospitare a titolo gratuito i medici di medicina generale che verranno a lavorare sul territorio.

Carenza medici di base: il comune di Pero mette a disposizione un immobile a canone gratuito

Nel territorio dell'ASST Rhodense si riscontra una significativa carenza di medici di medicina generale: una situazione che sta creando disagi per i cittadini, in particolare per gli anziani e le persone fragili. La carenza di medici, che interessa anche il Comune di Pero, impatta soprattutto sulla zona centrale, dove molti residenti, tra cui numerosi ultrasessantacinquenni (circa il 20% della popolazione), e individui con fragilità sono costretti a cercare assistenza sanitaria anche nei comuni limitrofi. Queste categorie di cittadini sono particolarmente vulnerabili, poiché necessitano di cure costanti e possono incontrare difficoltà nello spostarsi autonomamente per raggiungere i medici disponibili. La situazione richiede un’attenzione immediata, per garantire a tutti i residenti un accesso equo e agevole all’assistenza sanitaria.

L’Amministrazione Comunale di Pero, per far fronte a questa situazione, aveva approvato un Avviso pubblico rivolto ai proprietari di unità immobiliari interessati a concedere le stesse in comodato d’uso gratuito a medici di medicina generale ancora non operanti nel Comune di Pero, così da incrementarne il numero complessivo e renderne più fruibile l’accesso.

Nei termini previsti sono pervenute manifestazioni di interesse per un’unità immobiliare sita in via Sempione 12.

Manifestazione di interesse per il trasferimento

Con un nuovo Avviso pubblico, pubblicato in data 10 ottobre 2024, l’Amministrazione comunale invita i medici di medicina generale non operanti sul territorio comunale a manifestare il loro interesse a trasferirsi nell’unità immobiliare individuata, a seguito della sottoscrizione di un contratto di comodato d’uso gratuito con il soggetto privato che lo mette a disposizione per lo svolgimento della professione di medico di medicina generale.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 12.30 di lunedì 25 novembre 2024.

Il testo completo dell’Avviso e relativa modulistica sono disponibili sul sito web del Comune di Pero www.comune.pero.mi.it