Capriolo cade nel Naviglio: salvato e liberato nel parco del Ticino.

Capriolo cade nel Naviglio: il VIDEO del salvataggio

Complesso recupero di un capriolo nelle acque del Naviglio, sul territorio di Gaggiano. Il Nucleo Ittico Venatorio di Città metropolitana ha ricevuto la segnalazione sull’animale caduto nel corso d’acqua.

L’intervento di salvataggio del capriolo caduto nel Naviglio

Lo ha individuato e seguito per alcuni metri, poi gli operatori sono riusciti a lanciare una fune in acqua e a bloccare il capriolo che stava per affogare, annaspando dentro il Naviglio. All’altezza di Gaggiano, lo hanno tirato su.

Verificate le condizioni, lo hanno poi portato presso il parco del Ticino di Abbiategrasso dove l’animale è stato liberato, ancora affaticato e spaventato ma in buona salute.