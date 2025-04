Caprioli caduti nel Naviglio salvati dai pompieri

Una coppia di caprioli, caduta nel Naviglio Grande a Gaggiano, è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco di Milano. L’operazione è avvenuta domenica mattina, 13 aprile 2025, poco dopo le 8 in via Roma : la femmina è stata recuperata all'altezza di una panetteria, il maschio poco distante.

Liberati al lago Boscaccio

I due animali, visibilmente spaventati ma in buone condizioni, prima sono stati calmati dagli operatori e poi sono stati liberati in una delle aree protette che si trovano nei dintorni, per la precisione il lago Boscaccio, un bacino artificiale rinaturalizzato (cava recuperata) di 35 ettari.

Probabilmente i due animali si sono persi e spaventati dal rumore e dai movimenti del paese, sono finiti nelle acque del Naviglio, dove è difficile e complicato risalire non essendoci delle insenature o rientranze dove tentare l’uscita appoggiando le zampe. Per questo motivo in diverse occasioni viene richiesto l’intervento dei vigili del fuoco.

A marzo salvato anche il lupo Nemo

Solo una decina di giorni fa un altro esemplare era stato salvato dai vigili del fuoco di Milano perché era rimasto incastrato in un canale vicino al Naviglio Grande nel comune di Zibido San Giacomo, a sud di Milano. Dopo averlo tratto in salvo dall’acqua, catturandolo con alcune reti, ed essersi assicurati che stesse bene, l’animale è stato rimesso subito in libertà.

Sempre nel Naviglio a Gaggiano, a Marzo di quest’anno, era stato salvato il lupo Nemo , che era finito nelle acque del canale, recuperato dai Vigili del Fuoco a bordo di un gommone, era stato affidato alle cure del Cras, Centro di Recupero Animali Selvatici, di Monte Adone, Bologna, prima del reinserimento in natura.