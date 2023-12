Capitan Ventosa con i pendolari di Bià

Viaggiatore speciale tra i pendolari della tratta Milano-Mortara- Alessandria . Questa mattina martedì, 12 dicembre 2023, nuovi pesanti disagi per i pendolai della linea. Alla stazione di Abbiategrasso per tentare di dare risalto e peso alla situazione ormai intollerabile, e documentare la situazione, c’era Capitan Ventosa, vero nome Fabrizio Fontana , inviato di Striscia la notizia, per toccare con mano l’odissea quotidiana che vivono le persone che usano i mezzi pubblici per recarsi nel capoluogo lombardo per lavoro o studi.

Una situazione intollerabile

La situazione è in caduta libera , soppressioni e ritardi sono all’ordine del giorno. La speranza è che la presenza dell’inviato del famoso tg satirico possano accendere i riflettori su una questione che non può essere rinviata ulteriormente, rischia di esplodere.

“Ogni giorno c’è qualcosa che non va, ritardi, treni cancellati, è veramente qualcosa di inverosimile impiegarci ore per arrivare e tornare da Milano , Un vero e proprio viaggio della speranza” confermano alcuni viaggiatori

Sulla vicenda interviene anche il sindaco di Bià Cesare Nai

Sugli ennesimi disagi di questa mattina, anche il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai ha voluto precisare: