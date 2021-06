Caos AstraZeneca: la Lombardia prima stoppa, poi dà l'ok ai richiami con vaccini diversi agli under 60

Caos AstraZeneca: retromarcia improvvisa della Lombardia.

Caos AstraZeneca, è arrivato il via libera alle seconde dosi con Pfizer e Moderna

A stretto giro dalla nota con cui si comunicava lo stop alle somministrazioni di un vaccino diverso (Pfizer o Moderna) ai cittadini con meno di 60 anni che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca, adesso la Regione annuncia il via libera alle vaccinazioni cosiddette "eterologhe".

«Alla luce della circolare del Ministero della Salute e del collegato parere di Aifa, Regione Lombardia provvederà alla somministrazione eterologa, ossia con vaccino Pfizer o Moderna, della seconda dose di vaccino ai cittadini under 60 vaccinati con AstraZeneca in prima dose» si legge nel comunicato stampa del Pirellone.

La direzione regionale Welfare aveva motivato la sospensione temporanea dei richiami con preparati diversi tra loro spiegando che era in attesa di ricevere via libera da parte delle agenzie regolatorie e delle autorità sanitarie nazionali. Ora resta da capire come questo cambiamento inciderà sulla campagna vaccinale, visto che gioco forza serviranno un maggior numero di vaccini prodotti da Pfizer e Moderna.

«La riorganizzazione del programma vaccinale avverrà negli stretti tempi necessari sulla base delle dosi di vaccino disponibili» fa sapere la Regione.