Cantieri: al via la fase 2 per i lavori alla rete fognaria

Conclusa la fase 1 del cantiere per il rifacimento della rete fognaria di via Italia a Rho, realizzato da Gruppo CAP, inizia la fase 2, che durerà per tutto agosto.

Cantieri aperti per tutto agosto

Si riapre quindi il transito in corso Garibaldi (chiuso nella fase 1) e ripristinato il senso di marcia nel tratto di via Buon Gesù da via Meda a Corso Garibaldi. Queste le modifiche alla viabilità previste per la fase 2 del cronoprogramma, che inizieranno da oggi e proseguiranno per circa un mese (indicativamente fino al 2

settembre):

· Chiusura di via Italia da corso Garibaldi a via Meda

· Ripristino del senso di circolazione di via Buon Gesù tra corso Garibaldi e via

Meda

· Divieto di ingresso in via Italia per chi proviene da corso Garibaldi

· Le linee del trasporto pubblico locale 1/, 9/, Z616 e Z120 verranno deviate lungo il percorso del lunedì di mercato, per tutta la durata del cantiere. La fermata di via Italia in prossimità dell’istituto Cannizzaro sarà spostata in via Volta, in prossimità del civico 49.

Le date riportate sono indicative, per rimanere aggiornati si può seguire il cantiere sulla pagina di CAP: https://www.gruppocap.it/it/cosa-facciamo/mappe- e-cantieri/cantieri-in-evidenza/rho o inviare una mail a

comunicazione.cantieri@gruppocap.it.