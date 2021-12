arese

L’iniziativa vede la collaborazione dell’emittente radiofonica regionale più ascoltata in Lombardia, per la creazione della canzone-tormentone di Natale a supporto dell’importante iniziativa charity del mall

Canta il Natale di Discoradio dall’8 al 24 dicembre per beneficenza

Canta il Natale di Discoradio a Il Centro per beneficenza

A partire dall’8 al 24 dicembre, tutte le piattaforme di Discoradio suoneranno la canzone di Natale che include un diretto riferimento all’iniziativa per il sociale de Il Centro di Arese. Per la prima volta, infatti, la canzone-tormentone di Natale dell’emittente è stata realizzata in collaborazione esclusiva con il mall alle porte di Milano.

L'iniziativa benefica

Il Centro, ha selezionato il Comitato Maria Letizia Verga, quale Associazione da sostenere con un progetto specifico che ne sensibilizzi la conoscenza degli obiettivi, ne diffonda i valori e promuova la raccolta fondi. Anche grazie a Discoradio questo messaggio verrà amplificato arrivando capillarmente in tutto il nord Italia.

L’idea è semplice quanto efficace. Nel periodo che va dal 8 al 24 dicembre 2021, per ogni acquisto di gift card, Il Centro devolverà 1 euro al Comitato Maria Letizia Verga, l’associazione impegnata nella studio e nella cura della leucemia del bambino.

La Direzione de Il Centro, ha individuato l’associazione di Monza Comitato Maria Letizia Verga, in quanto ne condivide i valori del suo costante impegno verso la salute e il benessere del bambino affetto da leucemia. Il Comitato, infatti, sulla base di un’alleanza tra medici, operatori sanitari, genitori e volontari, si pone l’obiettivo di offrire ai bambini malati di leucemia e linfoma in cura presso il Centro Maria Letizia Verga di Monza la ricerca più avanzata e l’assistenza medica e psico-sociale più qualificata, al fine di garantire loro le più elevate possibilità di guarigione e la miglior qualità di vita. Nello specifico, l’importo raccolto verrà devoluto al progetto Residence Maria Letizia Verga di Monza, una casa vicina al Centro Maria Letizia Verga realizzata per accogliere i bambini in cura e le loro famiglie. Un residence moderno e funzionale, studiato nei minimi dettagli per rispondere alla necessità dei piccoli malati di leucemia e linfoma di vivere insieme ai genitori, vicino all'ospedale, in un ambiente sereno, sicuro e confortevole.

La canzone di Natale

La canzone di Natale ideata da Discoradio, sarà interpretata da tutti i protagonisti dell’emittente e sarà accompagnata da un video clip natalizio interamente girato presso Il Centro di Arese con protagonisti gli stessi conduttori di Discoradio. La canzone sarà promossa durante tutta la programmazione della radio entrando nella playlist di Natale di Discoradio e verrà proposta sulle piattaforme social con post e stories dell’emittente. Inoltre verrà inserita nella compilation annuale di Discoradio, scaricabile dalle varie piattaforme di streaming o acquistabile su cd.

Acquistando la gift card de Il Centro, quest’anno, si partecipa alla raccolta fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga aiutando tanti bambini affetti da leucemia a guarire.

E proprio mercoledì 8 dicembre, dalle 16 alle 19 in area eventi al primo piano accanto alla Pista di pattinaggio sul ghiaccio, sarà presente la postazione Discoradio per 3 ore di DJ set con l’animazione di Olga Comerio per la presentazione ufficiale della nuova canzone di Natale di Discoradio in collaborazione con il mall di Arese.