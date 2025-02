Canta «Braccialetto perso» a «CasaSanremo» e ottiene una borsa di studio da mille euro

Presenta la sua «Braccialetto perso» la canzone uscita venerdì 14, nella serata finale del festival di Sanremo e ottiene una borsa di studio del valore di mille euro per portare avanti i suoi progetti musicali.

Grande soddisfazione per la giovane cantante rhodense Giuliana D’Onofrio che ha cantato il suo brano, poche ore prima dell’inizio della serata finale del festival a «CasaSanremo» a pochi passi dallo storico teatro Ariston dove Carlo Conti stava facendo le prove con i big della musica italiana che hanno partecipato a questa edizione del Festival.

"Una grande emozione e una enorme soddisfazione"

«E’ stata una enorme soddisfazione - racconta Giuliana D’Onofrio - nessuno dei partecipanti era a conoscenza delle borse di studio in palio. Quando mi hanno comunicato che ero tra i cantanti che sarebbero stati premiati per me è stato un riconoscimento enorme che premia tutti gli sforzi che ho fatto finora» Giuliana che si è esibita davanti a numerose persone in attesa di entrare all’Ariston per la serata finale del Festival.

"Vivere l'atmosfera del festival è stato davvero emozionante"

«Vivere l’atmosfera del festival è stato davvero emozionante - racconta la giovane cantante di Rho - ho avuto la possibilità di incontrare alcuni di quelli che sono i miei cantanti preferiti ma soprattutto di esibirmi su un palcoscenico importante come quello di Casa Sanremo». Giuliana ha sempre desiderato fare la cantante e il 2025 per lei è iniziato nel modo migliore.

Grazie anche alla borsa di studio ottenuta a Sanremo potrà portare a termine i suoi progetti musicali

Prima di partecipare a «CasaSanremo» la 21enne di Rho che ha studiato al liceo musicale a Magenta, ha infatti aperto il concerto dell’ultimo dell’anno di Achille Lauro che tra le altre cose era uno dei partecipanti di questa edizione del festival della canzone italiana di Sanremo. Una ragazza determinata Giuliana che grazie anche alla borsa di studio ottenuta a Sanremo potrà portare a termine i suoi progetti. «Ho già inciso diverse canzoni come “Triste a caso”, “Emozioni”, “Voce” e venerdì scorso è uscito il mio ultimo lavoro “Braccialetto Perso” che ho poi cantato a Sanremo il giorno successivo».