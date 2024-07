Nuova tappa del monitoraggio dei cantieri a parte del sindaco di Rho, Andrea Orlandi, con il vicesindaco Maria Rita Vergani, che hanno visitato il centro sportivo e il nuovo refettorio scolastico.

Campo sportivo di Rho: in arrivo un nuovo prato in erba sintetica

In via De Gasperi le opere del centro sportivo insieme all’assessore allo Sport Alessandra Borghetti. Il campo sarà realizzato in erba sintetica e verranno rifatte le panchine per i giocatori. Proiettori con luci a led garantiranno un risparmio energetico pari al 50/70 % rispetto alla spesa attuale. In corso anche la manutenzione straordinaria del corpo attuale di tribuna e spogliatoi.

Una volta terminato il campo da calcio, si procederà con i lavori di realizzazione di tre nuovi campi polifunzionali coperti, con relativi servizi e un nuovo blocco di spogliatoi.

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Foto 4 di 4

Il cantiere per il nuovo refettorio

Al cantiere per la costruzione del refettorio al servizio della scuola primaria Federici di via Mazzo e della secondaria di primo grado “Medaglie d’Oro” di via Terrazzano si è potuto constatare come i lavori procedano speditamente.

Terza tappa del monitoraggio è stato il cantiere per la rigenerazione di piazza Visconti, o meglio gli scavi che hanno portato alla luce una strada di epoca romana. Stefano Cervo, dell’impresa C&V Studio di Archeologia Srl, ha accolto il Sindaco, l’assessora Valentina Giro e i tecnici mostrando le ultime scoperte.