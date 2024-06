Campo sportivo di Barbaiana, 500mila euro per il restyling

Lainate, lavori in corso al campo sportivo di Barbaiana per oltre 500mila euro. Sarà riqualificata anche la parte posteriore del centro sportivo.

Oltre 500mila euro per il campo sportivo

Lavori al campo sportivo di Barbaiana. Sono stati avviati nei giorni scorsi i cantieri nella frazione. Interventi del valore di oltre mezzo milione di euro che porteranno al completo rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcio. Sarà riqualificata anche la parte posteriore del centro sportivo in cui sarà creato ex novo un campetto di allenamento. Un restyling importante dunque per quanto riguarda il centro, con la possibilità per i ragazzi di poter usufruire di una struttura maggiormente all’avanguardia.

Non l'unico intervento nei centri sportivi

Non si tratta però del primo intervento che viene eseguito nei centri sportivi cittadini. Ad inizio maggio, a causa delle forti piogge, sono stati effettuati lavori di riempimento del manto sintetico con fibre di cocco nel campo del centro sportivo di via Cagnola. Anche il campo da rugby di via Circonvallazione è stato oggetto di restyling. Al centro di via Cagnola sono stati posizionati circa 30mila chilogrammi a campo di fibre di cocco per garantire la corretta fruibilità dell’impianto. Un intervento dovuto alle forti piogge che hanno disperso il materiale di riempimento del tappeto sintetico. Costo dell’operazione 100mila euro.