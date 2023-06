Campioni regionali di primo soccorso.

La Croce rossa di Legnano trionfa alle gare regionali di primo soccorso

Sono i volontari della Croce rossa italiana di Legnano, che sabato 3 giugno 2023 sono saliti sul gradino più alto del podio delle gare regionali di primo soccorso svoltesi a Volandia, parco e museo del volo di Somma Lombardo. La competizione ha visto sfidarsi 16 squadre provenienti da tutta la Lombardia. Diverse le stazioni di prova nelle quali i ragazzi hanno dovuto trattare patologie mediche o eventi traumatici solo con l'utilizzo di uno zaino (cioè senza poter fare affidamento sui presidi utilizzati normalmente quando si interviene con l'ambulanza quali collarini, spinali eccetera). La squadra di Legnano è arrivata prima nella classificata generale e quindi si è qualificata per rappresentare la Lombardia alle gare nazionali che si terranno in settembre a Caserta.

I volontari legnanesi si sono aggiudicati anche due premi speciali

Ha inoltre vinto ben due premi speciali: "Sep - Servizio psicosociale" e "Memorial Edo" (postazione Smts - Soccorsi con mezzi e tecniche speciali, nella quale i volontari della Cri erano chiamati a collaborare con i soccorsi speciali). Il prossimo 17 giugno, la squadra di soccorso della città del Carroccio sarà ospite delle gare regionali del Piemonte che si disputeranno a Biella.

"Grazie alla squadra e a quanti hanno contribuito a prepararla"

Il comitato cittadino della Cri esprime soddisfazione e dichiara:

"Ci teniamo a ringraziare particolarmente i ragazzi e tutte le persone che hanno reso possibile questa vittoria in quanto in questi mesi hanno contribuito alla preparazione della squadra (circa 30 persone)".

Nel 2016 la doppia vittoria alle competizioni regionali e nazionali

Non è la prima volta che la Croce rossa di Legnano sale sul gradino più alto del podio nelle competizioni di primo soccorso: nel 2016 infatti vinse sia le gare regionali che quelle nazionali e si qualificò per rappresentare l’Italia alla competizione europea del Face - First aid convention Europe.