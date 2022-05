Over 30

Silvia Bienati e Cesare Scaramozzino di Dairago hanno trionfato a Blackpool (Regno Unito), "il tempio del ballo standard".

Campioni europei di ballo da sala. Lo sono (di nuovo) i dairaghesi Silvia Bienati e Cesare Scaramozzino.

Campioni europei: nuovo traguardo per Silvia e Cesare

I ballerini erano già stati campioni europei per tre anni consecutivi dal 2017 al 2019 e ora sono tornati a far parlare di sé dopo lo stop dovuto alla pandemia e in seguito alla nascita della loro primogenita, Alessandra. Il 16 aprile, infatti, hanno riconquistato il primo gradino del podio ai campionati europei WDC/AL over 30 di ballroom di Blackpool, "il tempio del ballo standard". Il titolo è stato poi seguito, domenica 8 maggio 2022, da un argento agli Open di Blackpool.

"Atleti eccezionali e insegnanti insostituibili"

Silvia e Cesare fanno parte della scuola di danza Angeli sulle punte di Dairago, per cui gestiscono il settore Danze standard. "È una coppia eccezionale - commenta Eleonora Burgsthaler, responsabile della scuola - Sia come atleti, con la perseveranza, la determinazione e la tenacia che li contraddistinguono, che come insegnanti, ruolo in cui la loro professionalità e voglia di tramandare il loro sapere si fanno notare. E non ultimo, orgogliosa di averli come collaboratori, ma soprattutto amici, condividendo passioni e obiettivi".