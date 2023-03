Campionati provinciali di scacchi giovanili in azione a Lainate

Si sono conclusi ieri, domenica 5 marzo, i Campionati provinciali giovanili di scacchi under 18, che si sono tenuti presso le sale dei palazzi del Cinquecento e del Settecento di Villa Visconti Borromeo Litta a Lainate.

Ai Campionati, evento sportivo istituzionale organizzato dall’ASD LainateScacchi e dalla FSI – Federazione Scacchistica Italiana, hanno partecipato ben 115 bambini e ragazzi under 18.

Fra i partecipanti anche la campionessa regionale under 10 e classificati ai campionati mondiali under 18 e numerose altre giovani promesse di questa disciplina.

“Lainate sempre più città degli scacchi. I campionati provinciali dello scorso fine settimana, che hanno fatto registrare 115 iscrizioni e 112 presenze effettive di under 18 davvero appassionati, sono la chiara testimonianza che la cultura degli scacchi sta via via crescendo in città – ha detto il vicesindaco Maddonini - Un più che doveroso ringraziamento va all’Associazione ASD Lainate Scacchi per lo sforzo organizzativo e l’impegno nella promozione di questa disciplina anche tra i più giovani. Questo fine settimana, nello splendido scenario di Villa Litta, rappresenta una bella premessa per il grande Torneo di giugno che è stato inserito tra gli appuntamenti chiave del calendario di celebrazioni per i 10 anni dell’Ariston Urban Center. Ovviamente vi aspetto in tanti anche lì”.