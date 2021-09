Campagna vaccinale: continuano gli incontri pubblici in comune

Continuano gli incontri pubblici nel municipio di Castano Primo per rispondere a tutti i dubbi dei cittadini sulla campagna vaccinale.

Campagna vaccinale: gli incontri in municipio

Dopo la partenza di agosto, sono previsti anche per tutto settembre gli incontri pubblici in Villa Rusconi a Castano. Il primo appuntamento del mese è previsto per il pomeriggio di oggi, martedì 7 settembre 2021, dalle 17.30 alle 19. Gli appuntamenti saranno per tutti i martedì di settembre sempre nella fascia oraria delle 17.30-19 in Villa Rusconi, sede del municipio. A rispondere ai dubbi dei cittadini sarà sempre la consigliera di maggioranza Silvia Valsecchi, laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Novara e dirigente medico in Cardioanestesia e Rianimazione all’Ospedale Maggiore di Novara.

Il messaggio del sindaco

Ha spiegato il sindaco Giuseppe Pignatiello:

"Ricominciano gli incontri pubblici in Comune per fornire informazioni rispetto alla campagna vaccinale. Tutti i martedì di settembre dalle ore 17.30 alle ore 19.00 in Villa Rusconi alla presenza di un medico specializzato. Considerata la grande partecipazione del mese di agosto, confermiamo questo servizio informativo per cercare di scardinare pregiudizi e malintesi rispetto al vaccino".