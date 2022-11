Campagna vaccinale ad Arese: un successo grazie anche ai volontari dell'Associazione Nazionale Alpini, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e della Misericordia coordinati dalla Polizia locale.

Si è conclusa sabato 29 ottobre la campagna per la vaccinazione antinfluenzale presso il Centro sportivo comunale di piazza dello Sport.

“Ringraziamo tutti i medici che si sono messi a disposizione per la campagna vaccinale, la SG.Sport per gli spazi concessi, l’Associazione Nazionale Alpini e l’Associazione Nazionale Carabinieri, coordinate dalla Polizia locale, per aver garantito che le operazioni si svolgessero in sicurezza, la Misericordia, da sempre colonna portante delle nostre attività. Ancora una volta la competenza e la concretezza delle nostre associazioni di volontariato concorrono a garantire servizi migliori ai nostri cittadini in modo rapido e “sotto casa”. Una grande dedizione agli altri e uno spirito di servizio che sono un fiore all’occhiello per la nostra città. Le nostre associazioni sono sempre alla ricerca di nuovi volontari e speriamo davvero che questa grande tradizione dell’associazionismo locale continui anche nel futuro” – hanno dichiarato il sindaco Michela Palestra e l’assessore Roberta Tellini.