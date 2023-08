Camminata da Morimondo a Pavia

Una camminata per omaggiare le reliquie di Sant’Agostino. Per tutti i fedeli e pellegrini che vogliono affrontare questa esperienza, l’appuntamento è programmato per domenica 27 agosto.

Una passeggiata di 28km

Da Morimondo a Pavia per rendere omaggio alle reliquie di Sant’Agostino nel XIII centenario della traslazione del corpo a Pavia Quest’anno a Pavia si celebrano i 1300 anni dell’arrivo in città delle reliquie di Sant’Agostino, che si trovano oggi nella chiesa di San Pietro in Ciel d’Oro.

Il 27 agosto il gruppo degli Amici della Via Francisca del Lucomagno propone di sottolineare questo anniversario con una camminata/ pellegrinaggio da Morimondo a Pavia, lunga 28 Km.

Il gruppo arriverà a Morimondo con i mezzi e da qui partirà alle 8:30. Chi volesse unirsi può iscriversi scrivendo a sindaco@comune.morimondo.mi.it entro il 13 agosto. In base al numero dei partecipanti verrà organizzato il rientro da Pavia. E’ richiesto idoneo abbigliamento da trekking. In caso di maltempo la camminata verrà sospesa.

La camminata partirà da uno dei borghi più belli d’Italia sede della storica Abbazia alle 8.30. Alle 12.30 sosta pranzo al sacco a Torre d’Isola. L’arrivo a Pavia alla chiesa di San Pietro in Ciel d'Oro è previsto per le 15.30. Alle 17 partenza da Pavia per rientrare a Morimondo, dove sarà possibile godersi lo scenario naturalistico del borgo situato nella vallata del fiume Ticino.