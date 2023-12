Camion incastrato in centro città: Polizia locale sul posto

Un camion con rimorchio è rimasto incastrato in centro città a Nerviano oggi, 14 dicembre: ad aiutare l'autista del mezzo anche la Polizia Locale.

Un camion è rimasto incastrato fra via XXV Aprile e via dell'Assunta in centro a Nerviano, a pochi passi dal Municipio. Il mezzo pesante, arrivato in quelle view forse seguendo il navigatore, non riesce più a fare manovra. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di Polizia Locale di Nerviano per aiutare l'autotrasportatore.