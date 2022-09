Camera d’aria, il festival degli artisti di strada torna ad Arese

Torna anche questo settembre Camera d’aria, il festival degli artisti di strada curato dall’Associazione Duettiemezzo e in collaborazione con CSBNO, alla sua seconda edizione dopo il successo riscosso lo scorso anno.

Dopo il successo riscosso lo scorso anno, quest’anno Camera d’Aria si sposta nel centro cittadino, che dalla mattina fino a tarda sera si riempirà di spettacoli di circo e teatro di strada, acrobazie sui trampoli, equilibrismo surreale, macchinari scenici itineranti, passeggiate teatrali accompagnati dagli asini e gran finale in piazza 11 settembre con doppio spettacolo.

Sabato 10 settembre via Caduti e piazza 11 Settembre ospiteranno acrobati, maghi, clown e street performer per offrire a un pubblico di tutte le età uno straordinario connubio di arte e allegria.

Al mattino invece un’iniziativa tanto curiosa quanto poetica: la passeggiata al Parco della Roggia con gli asini, animali che per le loro capacità di relazione renderanno l’esperienza unica ed emozionante. L’evento è per famiglie e bambini/e dai 6 ai 15 anni.

Si avrà l’occasione di conoscere ed incontrare due asine che ci accompagneranno in una breve passeggiata nel parco alla ricerca di storie incredibili e fantastiche che verranno raccontate tramite la Kamishibai, piccolo teatrino di legno ove scorrono immagini.

L’ingresso è libero e gratuito. In caso di pioggia tutto il festival si terrà presso il Centro Civico Agorà, via Monviso 7, e in questo caso il programma potrà subire variazioni.

Per informazioni scrivere una mail a info@duettiemezzo.it oppure consultare il sito del Comune di Arese o www.duettiemezzo.it/camera-daria/.