Cambio di presidente per l’Hospice di Abbiategrasso

Novità da via dei Mille. Un grande in bocca al lupo a Silvano Lopez, da qualche giorno nuovo presidente della In Cammino Coop, ente che gestisce i servizi sanitari dell’Hospice di Abbiategrasso.

Lascia Angelo Moschino

Lopez subentra ad Angelo Moschino, che ha guidato la Cooperativa per quasi 20 anni e che rimane il proprietario, attraverso la Fondazione Franco Moschino, dell’immobile che ospita il centro di cure palliative. Moschino, che ha deciso spontaneamente di lasciare prima della fine della scadenza naturale del mandato, si dice molto soddisfatto della scelta e aggiunge:

“dopo quasi 20 anni alla guida dell’Hospice lo lascio in buone mani, certo che il Dr. Lopez, grazie anche alla sua esperienza professionale, possa portare entusiasmo e nuove competenze per guidare il centro di cure palliative.”

Silvano Lopez, dal canto suo, vanta un curriculum di tutto rispetto che lo ha visto spendersi prima come medico infettivologo e poi come dirigente ATS. Lo stesso Lopez è stato il principale artefice della nascita dell’Hospice e fu proprio lui a entrare in contatto con Moschino nel 1997 per sviluppare quella partnership con la fondazione che ha consentito all’Hospice di proseguire l’attività e di crescere nel tempo.

L’emozione del nuovo presidente

“Sono molto emozionato – dichiara il nuovo Presidente – per questa significativa investitura. Dopo quasi 30 anni torno a guidare una realtà che per me è come un figlio. Questo mio “bimbo” che ho aiutato a crescere ora è diventato grande e autonomo, riempiendomi di orgoglio. Significa che le persone che lo hanno guidato in tutti questi anni hanno lavorato bene. Ora la sfida è quella di guidare una realtà gestita da validi professionisti e instancabili volontari, traghettandola verso il futuro. Prima di iniziare questa avventura devo necessariamente ringraziare Angelo Moschino che è stata una valida guida per l’Hospice e che sono felice abbia deciso comunque di rimanere comunque di rimanere in qualità di membro del Consiglio".

Questo impegno, in un momento storico caratterizzato da una società che evolve rapidamente e dalle caratteristiche sociali sempre più critiche, è davvero una bella sfida. Siamo certi che il nuovo Presidente affronterà con impegno, entusiasmo e competenza questo nuovo incarico.

I numeri dell’Hospice

Dal 1994 la struttura di Abbiategrasso ha svolto un intenso lavoro per assistere i malati inguaribili. Sono oltre 4mila i pazienti assistiti in tutti questi anni, 37 i Comuni dove si eroga il servizio domiciliare grazie ai 39 operatori tra medici, infermieri ed educatori; oltre a 60 volontari che dedicato parte del loro tempo libero ai malati e ai loro famigliari.