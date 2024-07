Cambio della guardia alla guida dei Giovani Democratici Altomilanese 

Cambio della guardia per i Giovani Democratici Altomilanese. Nel corso del weekend infatti il gruppo giovanile del Pd ha organizzato il congresso di circolo dove è stata ringraziata per il lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni, la segretaria uscente Martina Barba.

"Domenica 30 giugno si è tenuto il nostro congresso di circolo un momento molto importante per la nostra giovanile, un’occasione di ritrovo e condivisione. Insieme abbiamo ricordato quanta strada abbiamo fatto negli ultimi anni e abbiamo ringraziato la segretaria uscente Martina Barba per tutto il lavoro svolto. In questi tre anni è riuscita a creare un ambiente in cui ogni iscritto ha potuto sentirsi a casa, valorizzando le forze e le differenze di tutti noi e portando avanti una leadership orizzontale e collettiva".

A raccogliere il testimone dalla segretaria uscente sarà Pietro Cecalupo, che guiderà così il circolo dei giovani dem nel mandato in partenza

"Il testimone passa ora al nuovo segretario Pietro Cecalupo che ci ha ricordato quanto siano importanti le battaglie che stiamo portando avanti per la nostra generazione e di come queste debbano essere il motore che ci spinge a incontrare tutti quei ragazzi e quelle ragazze del nostro territorio, magari distanti dall’attivismo, ma che condividono le nostre stesse difficoltà e i nostri stessi timori, che solo una politica giovane e coraggiosa può affrontare".

Il circolo giovanile del Pd Altomilanese ha poi sottolineato quelli che saranno i suoi obiettivi e le battaglie che combatterà nel corso del prossimo futuro.

"Una politica fatta quindi di battaglie trasversali a beneficio di tutta la nostra generazione; dalla lotta alle disuguaglianze socio-economiche a quella contro le disuguaglianze di genere, dall’emergenza climatica ai diritti civili. É nostro dovere cercare di cambiare, partendo dal piccolo del nostro territorio, un sistema che non ci rappresenta e spesso non ci ascolta. Questo è però possibile solo se restiamo uniti e ci facciamo portatori delle esigenze di un’intera generazione, troppo spesso lasciata ai margini. Generazione che di certo non può essere rappresentata da quelle giovanili che inneggiano agli anni più bui della nostra storia e che si fanno portatrici di ideologie razziste, xenofobe e antisemite. Mentre noi lottiamo per il futuro di tutte e tutti, loro lottano ancora per il proprio passato. Un ringraziamento va infine a tutti i nostri iscritti e simpatizzanti che hanno voluto esserci, che animano il nostro circolo e che ci dimostrano ogni giorno come tra noi giovani ci sia ancora tanta voglia di portare avanti questi temi e queste battaglie, solo insieme possiamo farlo".