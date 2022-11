Caloriferi, via libera da parte del sindaco

Da oggi, giovedì 3 novembre, è possibile accendere gli impianti di riscaldamento a Legnano; il sindaco Lorenzo Radice non ha, infatti, prorogato l’ordinanza con cui, la scorsa settimana, è stata posticipata la data di accensione.

«Rivolgo un grazie sentito a tutti i legnanesi che hanno compreso il senso di questa misura e che hanno contribuito con questo sforzo, insieme con i cittadini degli altri Comuni del Paese, a ridurre i consumi energetici -una necessità impellente in questo periodo- con benefici per l’ambiente in cui viviamo -sottolinea Radice - Il messaggio che ho inviato nelle scorse settimane è stato recepito. Alla luce della sensibilità dimostrata, adesso, invito chi avesse la possibilità, in giornate non freddissime, di limitare l’utilizzo degli impianti a farlo, perché le esigenze di contenimento dei consumi e di attenzione all’ambiente mantengono intatta la loro validità».