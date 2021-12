Calendario della Polizia di Stato: due foto scattate da agenti di Milano

Il concorso

Due fotografie di poliziotti che prestano servizio a Milano sono state scelte per il calendario della Polizia di Stato 2022.

Il calendario della Polizia di Stato 2022 è composto da immagini realizzate da poliziotti attraverso un concorso fotografico: due di questi prestano servizio a Milano.

Calendario della Polizia di Stato: le due immagini degli agenti milanesi

I due poliziotti hanno la qualifica di Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato. Si tratta di Cristiano Salinardi Pellegardi del Compartimento Polizia Ferroviaria Lombardia, scelto per il mese di giugno, e di Cristiano Bellocci dell'Ufficio di Polizia di Frontiera presso lo scalo di Milano Linate, la cui fotografia è stata abbinata al mese di agosto.

Il percorso di Pellegardi

Da quasi 20 anni nella Polfer milanese, Cristiano Salinardi Pellegardi ha cominciato ad interessarsi di fotografia nel 2002, frequentando corsi e cercando di studiare in modo approfondito la materia. Utilizza una reflex ed è appassionato di street photography, "molto vicina al mio modo di rappresentare la realtà che mi circonda" dice. "Ho pensato allo scatto per il calendario durante una giornata di servizio: il lock-down ha mostrato il volto di una Stazione Centrale deserta e durante la lenta ripresa c'è stato un momento, in estate, in cui sembrava essere tornata alla vita pre-virus e la foto ritrae alcuni operatori della Polizia tra un fiume di gente intenta a raggiungere il treno in partenza. L'idea iniziale era quella di riuscire a trasmettere la frenesia di una tipica giornata in Stazione Centrale; le persone in movimento e la staticità della presenza della Polfer mi hanno fatto pensare alla porta di un saloon, fermo ma duttile alle numerose sollecitazioni: la presenza della Polizia di Stato, in un mondo che va di fretta, rimane come un punto di riferimento".

La storia di Bellocci

Il 48enne Cristiano Bellocci, invece, da tempo in servizio presso la Polaria di Linate, da poco meno di un anno fa parte del Distaccamento Cinofili dello scalo aereo, dove svolge le mansioni di "uomo caldo", coadiuvando i conduttori cinofili nell'impiego operativo dei cani antiesplosivo. La passione per la polizia comincia a maturare negli anni dell'infanzia, quando, con ammirazione ed orgoglio, comincia ad osservare le gesta dei suoi bisnonni, entrambi Guardie di Pubblica Sicurezza. Sempre da bambino sviluppa la passione per la fotografia che non si placa nel tempo diventando, anzi, negli anni sempre più forte. "Il concorso fotografico per il calendario della Polizia di Stato 2022 è stato, per me, un'opportunità per coniugare le mie due passioni, la Polizia e la fotografia. Con quello scatto ho deciso di immortalare proprio l'amore, l'intesa e l'empatia che si crea tra il conduttore cinofilo e il proprio cane. A fare da sfondo ai due protagonisti dello scatto fotografico il suggestivo scenario aeroportuale dove lavoro da anni".

Il progetto solidale

Anche per il 2022 il calendario si lega ad un doppio progetto di solidarietà. Il ricavato della vendita finanzierà in parte il progetto "Covax per un accesso equo e globale ai vaccini", del Comitato italiano per l'Unicef Onlus, ed in parte sarà devoluta al Fondo assistenza per il personale della Polizia di Stato, in favore del Piano "Marco Valerio" che si occupa del sostegno ai poliziotti con figli affetti da patologie croniche. Per acquistare il calendario a Milano si invita a contattare l'Ufficio Relazioni con il Pubblico U.R.P. della Questura in via Fatebenefratelli 11, tel. 02.6226.5300 e mail urp.quest.mi@pecps.poliziadistato.it.