Caldaia in blocco: aule al freddo, verso l'ordinanza di chiusura

La ripresa delle lezioni scolastiche nella mattinata di oggi, martedì 7 gennaio, ha fatto rima col problema legato alle aule al freddo. E' accaduto alla scuola secondaria Rancilio di Villastanza a Parabiago dove diversi alunni sono tornati a casa proprio a causa delle basse temperature registrate all'interno del plesso. Intanto il Comune va verso la firma dell'ordinanza di chiusura del plesso, al fine di svolgere gli interventi di sostituzione dell'impianto.

La segnalazione è arrivata direttamente da parte di un genitore.

"Stamattina, al rientro, un'area della scuola è rimasta al freddo. Pare che la caldaia sia andata in blocco rendendo difficile lo svolgimento delle lezioni, fatta eccezione per la palestra, unico luogo risparmiato dai disagi. Per questo mi sono visto costretto a tornare a prendere mia figlia, che frequenta la terza media, con la probabilità che domani si ripeta lo stesso spartito, in quanto l'intervento dei tecnici appare ancora lontano. Presto potrebbe arrivare un'ordinanza per la chiusura della scuola che sarà firmata dal Comune".

Nel frattempo il Comune ha confermato che a breve arriverà la firma dell'ordinanza per la chiusura prevista nella giornata di domani. Il sindaco Raffaele Cucchi è entrato nel merito del problema:

"Verso la fine dell'anno scorso Enel ha svolto interventi straordinari vicino al plesso scolastico. Non potevamo sapere di eventuali problemi in quanto nessuno ha più messo piede a scuola. Stamane all'arrivo il personale Ata ci ha subito segnalato le criticità, dovute al blocco della caldaia. Che di fatto si accendeva ma non scaldava, poiché è saltata la pompa principale che alimenta il plesso. Da qui la necessità di restituirla e chiudere giocoforza il plesso per consentire lo svolgimento dei lavori. Inoltre, ci hanno segnalato che in un paio di aule manca la luce. Quindi il guasto generato a fine anno, dopo l'intervento di Enel, ha causato dei danni anche all'istituto di cui non eravamo consapevoli, dato che il personale scolastico era in ferie".