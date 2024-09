Calda accoglienza a Gudo per il nuovo parroco don Gianmario

E’ arrivato nella comunità di Gudo Visconti e Vermezzo con Zelo il nuovo parroco don Gianmario Poretti, che ha preso servizio sabato scorso.

Il benvenuto dei sindaco

I sindaci di Gudo, Omar Cirulli e di Vermezzo, Ada Rattaro lo hanno accolto con il suo fido cagnone Kimi:

«Siamo molto felici di poterlo accogliere nella nostra comunità». Riceve il testimone da don Stefano Strada. Un prete che deve le origini della sua vocazione all’oratorio di Arconate, suo paese di origine, e che poi si è consolidata negli oratori di Rho e Seregno.

Il "Viscontino d’oro" a don Miro

E’ stata anche l’occasione per salutare don Miro, che è stato omaggiato con il «Viscontino d’oro», come simbolico di ringraziamento per i 25 anni di servizio nella comunità. Nell’introdurre il nuovo parroco, il primo cittadino di Gudo ha affermato: