Cadavere ritrovato nel bosco: "Ci vogliono militari e telecamere"

Dopo il ritrovamento di un cadavere nel bosco del Rugareto a Rescaldina, l'assessore Regionale De Corato chiede la militarizzazione dell'area e l'installazione di telecamere.

Commenta così l’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, il grave episodio avvenuto nel tratto del Parco che collega Rescaldina con Gerenzano, dove un uomo è stato ucciso a

colpi di pistola.

“Non è la prima volta che si spara nei boschi di Rescaldina. – prosegue De Corato - A gennaio 2019 un uomo, un 54enne senegalese, Abib Modou Diop, era stato ucciso a colpi di armi da fuoco. L'uomo, disoccupato, era noto alle forze dell'ordine per piccoli precedenti di droga. Il suo assassino, Ahmed Cherif, era stato condannato in contumacia a 25 anni, ma l'uomo ha trovato riparo in Marocco, dove tutt'ora vive da uomo libero. Il 24 settembre 2019, invece, un marocchino di 30 anni era stato gambizzato con un colpo di fucile nel bosco tratto boschivo del parco tra Rescaldina e Cislago (a cavallo tra le province di Milano e Varese). Anche in quel caso la vittima aveva precedenti legati agli stupefacenti. Come Regione – prosegue l’assessore – noi per quello che possiamo ci siamo già mossi per intervenire concretamente. Nello specifico, l’Assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia, che ho l’orgoglio di guidare ha dato vita, nel 2021, ad un progetto di sicurezza integrata, che proseguirà anche nell'anno in corso. Tale progetto, coordinato dalla Prefettura di Milano e dalla Prefettura di Monza e Brianza,

ha coinvolto oltre agli Assessorato al Welfare e alla Sicurezza, anche le ATS, le forze dell'ordine e la Polizia Locale di 15 Comuni. Si tratta di un'iniziativa importante con la quale sono state messe in atto una serie di operazioni coordinate che hanno già permesso di effettuare diversi interventi di bonifica del territorio, con sequestri di droga e di veicoli, numerosi fermi, arresti, ritiro di patenti, segnalazioni in prefettura ed altro ancora".