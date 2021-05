Busto Garolfo senza linea WindTre: il disagio, segnalato da diversi cittadini

Busto Garolfo senza linea WindTre

Un disagio, segnalato da diversi cittadini negli ultimi giorni, per la manzanza della linea WindTre a Busto Garolfo. E’ cominciato giovedì 20 maggio e continua a interessare gli utenti dell’operatore telefonico WindTre, molti dei quali attualmente ancora senza linea.

Il problema tecnico segnalato sulla linea fissa e internet – “causato da un guasto che interessa l’area cui appartiene la tua linea”, come si legge in un messaggio che la compagnia ha inviato a un suo cliente bustese – si sarebbe dovuto risolvere, come originariamente indicato, entro lunedì 24, ma poi questa data è stata posticipata. “Il problema che ci hai segnalato si è rivelato di particolare complessità ed il ripristino richiederà più tempo di quanto inizialmente stimato”, ha infatti scritto in un messaggio successivo l’operatore.

La risoluzione della problematica è ora prevista per domani, mercoledì 26 maggio.