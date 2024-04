Busto Garolfo premia gli studenti meritevoli

Consegnati a Busto Garolfo i riconoscimenti per gli studenti meritevoli, quelli che l’anno scorso si sono diplomati alla scuola secondaria di primo e di secondo grado con ottime votazioni.

L'Amministrazione comunale di Busto Garolfo ha applaudito gli studenti meritevoli

La cerimonia è andata in scena nella mattinata di ieri, domenica 7 aprile, nell'aula magna della scuola Caccia di via Correggio. Così l'assessore all'Istruzione Stefano Carnevali:

"Oggi celebriamo la scuola, una realtà importantissima per il nostro comune, e le sue eccellenze: ragazzi che hanno scelto di impegnarsi nello studio, in un periodo in cui non va troppo di moda farlo, ottenendo grandi risultati".

I 27 ragazzi che hanno scelto di impegnarsi nello studio ottenendo grandi risultati

Per le scuole medie, hanno ricevuto il riconoscimento Linda Bongiorno (10), Ilenia Zanzottera (10 e lode), Mattia Galli (10), Edoardo de Clementi (10), Stefano Ravanelli (10), Alessandro Bianchi (10), Elisa Peconio (10), Giorgia Maria Ceriani (10) e Alessandro Verruso (diplomatosi con 10 all’Istituto Kolbe di Legnano), mentre per le superiori il premio è andato a Sara Elabbasi (99/100), Debora Tempesta (93/100), Alessio Leoni (100 e lode), Gaia Sartorelli (100), Laura Pieretti (100), Luca Airoldi (95/100), Riccardo de Clementi (100 e lode), Matteo Gorla (96/100), Letizia Bortolus (100), Francesca Pinciroli (100 e lode), Beatrice Tesei (89/100), Michela Solbiati (86/100), Mirko Marozzi (92/100), Gabriele Grillo (93/100), Chiara Pisotti (94/100), Giada Andricciola (100), Gabriele Paroni (96/100) e Marta Rondanini (100)