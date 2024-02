Busto Garolfo in lutto per la scomparsa a 42 anni di Izar Dal Colle

La città di Busto Garolfo è in lutto per la scomparsa di Izar Dal Colle, scomparso all'età di 42 anni. Era molto conosciuto per la sua attività i osteopata i kinesiologo.

Il decesso è avvenuto ieri, 13 febbraio, a Busto Garolfo: Izar era molto noto anche per aver lavorato come istruttore di arti marziali e i terapie riabilitative in diverse palestre dell'alto milanese. Era anche esperto di educazione motoria per alcune società sportive del territorio.

I funerali avranno luogo Giovedì 15 Febbraio alle ore 11.00 presso la Chiesa Parrocchiale di Busto Garolfo per poi proseguire per il Tempio Crematorio. Il Santo Rosario sarà recitato alle ore 10.40 prima della Funzione Religiosa.