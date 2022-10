Busto Garolfo dà l'addio all'imprenditore Felice Porta. E' stato il titolare della legatoria Effepi di via XXIV maggio.

Si è spento Felice Porta, aveva 81 anni

E' morto nei giorni scorsi, all'età di 81 anni, Felice Porta, storico imprenditore e numero uno della legatoria Effepi. A darne il triste annuncio nelle scorse ore sono stati la moglie Erina, i figli Ruggero e Luca, le nuore, le nipoti, il cognato uniti ai familiari tutti. I funerali si sono svolti nella mattinata di oggi, sabato 1 ottobre, in Chiesa Parrocchiale.

La storica Effepi e l'impegno per la comunità

L'azienda di cui teneva le redini operava - e continua ad operare - in paese dal 1967. Ma l'impegno di Porta nei confronti della comunità si è tradotto anche in ambiti quali lo sport e l'associazionismo. "Simpatico, professionale e "di vecchio stampo", questi alcuni degli aggettivi usati per descrivere l'imprenditore bustese da parte di chi lo aveva conosciuto.