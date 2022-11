Buoni spesa per aiutare le famiglie in difficoltà

È on line sino al 30 novembre 2022 il nuovo bando utile per ottenere i buoni per la spesa alimentare, rivolto alle persone bisognose e in particolare a quelle colpite dalla crisi socio-sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 19.

Contributi variabili

Si tratta di contributi di importo variabile da un minimo di 150 euro ad un massimo di 450 euro nel caso di famiglie numerose. La quantificazione della fornitura è effettuata sulla base di criteri che tengono conto del numero dei componenti del nucleo familiare con attenzione alla presenza di minori e di persone con disabilità. La spesa sarà effettuata dal Comune di Cisliano e recapitata direttamente all’indirizzo del soggetto assistito, il quale dovrà garantire la fascia di reperibilità richiesta per la consegna delle derrate. L’ordine di arrivo delle domande non costituirà in alcun modo elemento utile per la costituzione della graduatoria. L’iniziativa di cui trattasi utilizza il budget assegnato al Comune di Cisliano quale parte del fondo nazionale destinato agli aiuti alimentari istituito quale misura di contrasto all’emergenza sanitaria. Per informazioni dettagliate consultate il sito del comune. La domanda, da compilare esclusivamente sul modello predisposto dal Comune, scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso, dovrà pervenire esclusivamente alla assistente sociale all’indirizzo:

assistentesociale@comune.cisliano.mi.it; oppure previo appuntamento telefonico al numero 02-90.38.70.48.