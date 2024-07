Fino al 22 luglio i produttori/rivenditori di biciclette e le scuole, gli enti e le aziende possono accreditarsi per il sistema di buoni mobilità emessi dal Comune di Legnano e finalizzati all’acquisto di bici elettriche a pedalata assistita.

Buoni mobilità per acquistare bici elettriche

Gli avvisi pubblici riguardano:

produttori/rivenditori con almeno un punto vendita di biciclette nel territorio di Legnano, per accreditarsi per la vendita dei prodotti;

scuole, enti e aziende con sede a Legnano con più di 50 lavoratori/studenti con più di 16 anni e con sede a meno di 300 metri da un percorso ciclabile esistente o in via di realizzazione in città, per riservare una quota di buoni mobilità ai propri dipendenti e studenti per l’acquisto delle biciclette elettriche presso i soggetti convenzionati.

Il bando per richiedere i buoni mobilità, riservato a lavoratori e studenti delle realtà accreditate, oltre che a privati cittadini, sarà emesso una volta compilate le liste dei soggetti accreditati. L’importo complessivo dei buoni mobilità ammonta a 40mila euro, di cui il 60% al massimo sarà riservato a dipendenti e studenti.

Gli incentivi alla mobilità leggera

«Mentre nel quartiere Oltrestazione sono in corso di realizzazione tratti di ciclabili che finalmente completano le connessioni dei tronconi di piste esistenti, continuiamo con le azioni previste all’interno del progetto "Legnano by bike - centro e periferie in rete” con un’altra iniziativa che punta a incentivare la mobilità sostenibile negli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro -sottolinea l’assessore alla Quotidianità Monica Berna Nasca. Dopo i buoni mobilità in cui si convertivano i chilometri percorsi e spendibili nei negozi di vicinato convenzionati, dopo il sostegno offerto per la stesura di un piano per la mobilità casa-scuola all’Istituto scolastico Bernocchi, andiamo a finanziare l’acquisto di biciclette elettriche da parte di lavoratori, studenti e altri privati cittadini, sempre presso produttori o rivenditori di Legnano, con il risultato di sostenere l’attività delle realtà locali di produzione e vendita».

Questo progetto è parte del Programma di incentivazione della mobilità sostenibile (PRIMUS) cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.