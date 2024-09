Buone notizie per quanto riguarda il centro sportivo “Magistrelli” di via Matteotti a Bareggio con una affidamento ponte della struttura che permetterà di non perdere la stagione sportiva che sta iniziando.

Buone notizie per il Centro sportivo Magistrelli

“Con grande fatica e con una corsa contro il tempo visto che la SSD Polisporteventi ci ha comunicato ufficialmente l’intenzione di rescindere il contratto il 30 giugno, abbiamo predisposto tutti gli atti per la chiusura consensuale del rapporto e ieri in Giunta abbiamo approvato la delibera di indirizzo – spiega il vicesindaco e assessore allo Sport Roberto Lonati - Un ringraziamento agli uffici che, nonostante il periodo di ferie, hanno agito con grande sollecitudine per evitare che il centro sportivo rimanesse chiuso un anno con tutti i problemi di incuria e abbandono che ne sarebbero derivati”.

Al via anche la seconda fase per l'assegnazione definitiva

Nei prossimi giorni, la società riconsegnerà le chiavi, dopodiché l’Amministrazione comunale potrà iniziare la “fase 2”.

“Con i nostri legali – aggiunge il vicesindaco Lonati – predisporremo in tempi rapidi un contratto-ponte per dare in gestione il centro sportivo da settembre a giugno, in modo tale da non perdere la stagione sportiva. Stiamo ultimando le operazioni per individuare un operatore che possibilmente conosca già il nostro territorio”.

“A seguire – conclude il sindaco Linda Colombo – verrà avviato l’iter burocratico per arrivare alla nuova assegnazione definitiva della struttura, a partire dalla stagione 2025/2026”.