Buona la prima per il mercato dell'associazione "Quatar ges e non solo"

Partita la prima edizione del mercato organizzato dall’Associazione Quatar Ges e non solo” nel quartiere San Paolo di Legnano in via Abruzzi a pochi metri dalla storica piazza della Ponzella.

Prima edizione per il mercato di "Quatar ges e non solo"

L’evento tenutosi domenica 17 settembre ha richiamato a curiosità degli abitanti del quartiere nonostante le tante difficoltà nell’organizzare “il primo mercato” da parte dell’associazione.

Il brutto tempo, dove aver condizionato diversi eventi programmati e annullati in città, non ha risparmiato nemmeno il mercato.

Erano previste inizialmente circa 40 bancarelle, ma la pioggia ha fermato parecchi commercianti che hanno dato forfait. Nonostante le premesse iniziali, il mercato è partito e ha animato il quartiere dalle 07 del mattino fino alle 19.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

I momenti più intensi di passaggio sono stati nella tarda mattinata e nel tardo pomeriggio in concomitanza con la festa della Cuccagna organizzata dalla Scuola San Paolo presso la sede dell’oratorio.

Soddisfazione da parte del presidente dell’associazione Rosario Barberi:

"E' stata una partenza non facile per le condizioni meteorologiche che stanno rischiando di non far partire il mercato - ha affermato - Abbiamo fatto uno grande sforzo organizzativo per allestire un mercato lavorando diversi mesi. Grazie al lavoro dei nostri volontari e il supporto del comune siamo riusciti a organizzare un evento mai visto prima nel nostro quartiere".

"E’ stata una bella presenza per dare vita e vivacità al quartiere. La dimostrazione che lavorando insieme si ottengono risultati importanti", commenta Lorenzo Radice sindaco di Legnano.