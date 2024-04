Buon compleanno NdC : 20 anni nuotati con passione e allegria

L’ASD Nuotatori del Carroccio ha soffiato su venti candeline! A Milano, si è tenuta la festa per il ventesimo di fondazione, alla presenza di più di centocinquanta ospiti tra nuovi e vecchi tesserati, soci fondatori, amici e importanti invitati, tra cui l’Assessore allo Sport di Legnano, Guido Bragato, e la Presidente della Rari Nantes Saronno, Chiara Cantù.

Dal 2004 in continua crescita

Un traguardo importante per la società legnanese, che ha iniziato nel 2004 la propria attività con soli quindici tesserati per la Squadra Master. Questa squadra oggi di tesserati ne conta centoquindici e altre tre squadre si sono aggiunte ad essa: Agonistica, Open Water e Apnea.

Alla serata, di cui è stata presentatrice e “Madrina” Serena Colombo (Atleta Master e allenatrice NdC) e che è stata cadenzata dagli interventi di alcuni atleti che hanno voluto raccontare la propria esperienza nelle fila del Carroccio, l’assessore Bragato ha voluto partecipare proprio a testimonianza della relazione avuta in questi anni dalla società legnanese con le istituzioni cittadine, costruita su grande serietà, rispetto e collaborazione.

Un presidente orgoglioso

Prima della gigantesca torta e del brindisi finale, gli interventi sono stati del Responsabile Tecnico, Tomas Falsitta, e del Presidente, Massimiliano Accardo, entrambi parte dei soci fondatori che nel 2004 hanno deciso di scommettere sulla NdC. Proprio Accardo in un emozionante discorso si è detto “Orgoglioso di essere il garante della filosofia NdC, per la quale l’individuo è sempre al centro del progetto. In questo abbiamo sempre creduto e oggi, le tante persone presenti, lo testimoniano”.

Non resta quindi che augurare all’ASD Nuotatori del carroccio “Cento di questi giorni”, giorni di sport, di amicizia, di risate, di impegno e divertimento.