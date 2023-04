Bufera Polizia Locale Rho: il Comandante risponde ai sindacati

Dopo che un comunicato sindacale della Uil ha portato a galla alcuni problemi segnalati dai lavoratori nel comando di Polizia Locale di Rho, con dipendenti che sarebbero anche controllati e fotografati, è arrivata la replica del Comandante Antonino Frisone

Il Comandante della Polizia Locale di Rho ha voluto rispondere a quanto affermato dai rappresentanti sindacali della Uil a nome dei lavoratori dipendenti della Polizia Locale.

"Facendo seguito alle conclusioni indicate nell'articolo di "Settegiorni" in data odierna e volantino Uil, con spirito di fattiva collaborazione, nel rispetto delle prerogative dei ruoli, sindacali e da quanto previsto dall'art. 107 Tuel, si conferma quanto già indicato in data 12/04/2023 direttamente al rappresentante sindacale UIL in presenza congiunta con l'Ufficiale oggetto delle doglianze; ovvero, da un lato vanno rispettati gli ordini di servizi che rappresentano l'organizzazione quotidiana del lavoro e la programmazione operativa secondo le direttive impartite dal Sindaco e dall'Amministrazione Comunale; dall'altro, è stato chiaramente e inequivocabilmente indicato che le disposizioni di comando e coordinamento vanno impartite individualmente ai collaboratori con le dovute formalità e cortesie - ha affermato il Comandante - In tale ottica collaborativa e valutando che non risultano mai state essere impartite disposizioni contrarie ai doveri d'ufficio o illegittime, sarà premura del Comando lavorare nella direzione indicata valorizzando il lavoro di tutti e le risorse disponibili. Va evidenziato che nessun provvedimento disciplinare all'attualità è stato proposto dall'Ufficiale in qualità di responsabile di turno, tanto meno dallo stesso Ufficiale sono mai state mostrate al Comandante fotografie per controlli di personale (la foto sull'articolo è di almeno datata di 10 anni)".

"Va indicato, che i servizi appiedati vengono svolti a Rho come in tutta Italia, esempio su tutti la cosiddetta "Polizia di prossimità" o "Agenti di Quartiere" per i quali nessuna norma prevede il pattugliamento abbinato, tale servizio appiedato tra l'altro a Rho viene svolto solo nella ZTL e nel Centro Città. Gli Agenti attualmente disarmati (4 su 40) impiegati nei controlli di polizia stradale si tratta dei Agenti neo assunti e sempre in servizio abbinato con altro personale esperto, come previsto dalle normativa nazionale e regionale. Le poche mobilità richieste non sono mai state negate, attualmente non risultano formalizzate richieste da altri Enti; solo in un caso come previsto contrattualmente il nulla osta non è stato concesso perché assunto da poco tempo".