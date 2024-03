Buche in strada, il piano della Giunta

Fra i temi più discussi di questi giorni c’è la situazione delle strade, problema che dopo dieci giorni di pioggia ha interessato in modo decisamente impattante l’intero territorio, senza escludere le strade di Pregnana.

Buche in strada

Davvero numerose le falle negli asfalti che si sono aperte in queste settimane, con danni per i cittadini alle auto.

Una situazione innegabile e che suscita tanto malcontento. Di cui è a conoscenza anche l’amministrazione comunale pregnanese, che attraverso il sindaco Angelo Bosani tiene a precisare alcune delle dinamiche che portano a questa situazione.

A partire dai lavori per la posa della fibra ottica, che interessano l’intera nazione e per cui le due società impegnate a Pregnana, Open Fiber e Fiber cop, operano su mandato ministeriale.

Il sindaco spiega

«La posa della fibra ha comportato il “taglio” degli asfalti per la posa dei cavi e la creazione dei pozzetti al servizio delle abitazioni. Le società operano su mandato ministeriale, si tratta di un’opera impattante su cui i comuni non hanno competenza se non in termini di vigilanza sulla sicurezza. Da contratto le società hanno l’obbligo di ripristino delle strade ma a fine lavori. Operando su mandato ministeriale per un’opera considerata strategica, il loro primario interesse è concludere nei tempi previsti. Per questo ci sono diversi pozzetti o tratti di strada coperti solo in alcuni casi da terra battuta: il loro ripristino, sempre compito delle società, è previsto a fine cantiere».

Il piano della giunta

Ci sono anche buche che nulla hanno a che vedere con le opere di scavo realizzate per posare la fibra.

«Quelle sono di competenza nostra - prosegue Bosani - E’ bene sapere che d’inverno non è possibile asfaltare per via delle temperature. Quel che si può fare di inverno è sostanzialmente tappare la buca, ma si tratta di interventi provvisori che dopo qualche tempo, con pioggia e traffico, si riaprono. Per l’intervento di sistemazione definitiva bisogna attendere temperature più alte. Posso dire che il Comune è al lavoro per affidare la direzione dei lavori di sistemazione che verranno eseguiti durante l’estate. Interverremo sulle strade con i tratti più ammalorati per trovare una soluzione definitiva. Metteremo a disposizione 300mila euro per gli interventi in questo anno, e l’intenzione è di stanziare altrettanti per i successivi due anni».

Intervento straordinario su due vie