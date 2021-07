Brusco suona a Pregnana

A Pregnana torna il tempo delle feste.

Suona Brusco

A organizzare l’associazione giovanile L’Impronta, la cui vicepresidente è l’assessore alla Politiche Giovanili Stella Cislaghi, con la collaborazione del Comune, del gruppo Atc e con il contributo di Regione Lombardia e di Anci.

L’appuntamento è in programma sabato 17 luglio nell’area feste di via Gallarate. Il «Galla Music Fest» promette di riportare nel parco pregnanese le atmosfere e il clima di condivisione che da tempo non è più così scontato poter vivere.

Ingresso gratuito

L’evento a ingresso gratuito avrà inizio alle 19, quando birre e panini inizieranno ad essere serviti nel punto ristoro.

Dalle 20 e 30 spazio alla musica in attesa del momento clou della serata, ovvero il concerto del cantante romano Brusco, che porterà a Pregnana il suo nuovo lavoro «Mappamondo».