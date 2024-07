Bruciato il 45° Balon de San Peder: rito ripetuto con successo

Si è ripetuta con successo la tradizionale “Festa del Balon de San Peder” ad Abbiategrasso . Giunta alla sua 45 edizione è una ricorrenza sempre molto partecipato e sentito dalla cittadinanza.

Un rito propiziatorio

Nella piazza della Parrocchia di San Pietro, nel popoloso quartiere d'oltre fossa di Abbiategrasso, si è tenuta, sabato sera 29 giugno 2024, come consuetudine la “Festa del Balon de San Peder” organizzata dall'Associazione Amici del Palio di San Pietro capitanata dal suo presidente presidente Tiziano Perversi.

“La festa, rito propiziatorio affinché agli agricoltori cittadini l'annata in corso riservi un buon raccolto, si svolge la sera del 29 giugno di ogni anno ed attira centinaia di persone che accorrono Piazza San Pietro per assistere alla bruciatura del “balon”, di carta e bambagia. Ci spiega Perversi - Quest’anno il tempo non è stato clemente sulla carta, ma San Pietro a voluto mettere una mano sulla città e non ha fatto piovere in modo che si sia svolta la manifestazione. Al centro della piazza appeso bruciava il Balon effettuata ad opera del Parroco di San Pietro don Giuseppe Colombo e del primo cittadino di Abbiategrasso Cesare Nai. A seguire il tradizionale risotto per tutti fino ad esaurimento. Risotto offerto dalla Riseria Tarantola e cucinato dagli addetti del negozio “Forno e Sapori” di Corso San Pietro”.

La piazza, nonostante il tempo incerto, era gremita di gente per assistere al rito della bruciatura subito dopo il canto della preghiera di compieta nella chiesa di San Pietro. Il Corpo Bandistico “La Filarmonica”, il parroco don Giuseppe e il sindaco Nai ed i capitani delle Contrade del Palio, hanno così dato vita alla festa popolare con l'accensione del Balon. Al termine si è potuto fare quattro salti in compagnia di Solocai. Soddisfatto per come sono andate le cose anche in questa quarantacinquesima “Festa del Balon” è Tiziano Perversi, presidente dell'Associazione Amici del Palio, unitamente al Sindaco e al pubblico presente.

Premio a don Leandro

Domenica durante la santa massa solenne, don Leandro Leandro Mguel Gurzoni è stato premiato dal presidente degli Amici del Palio. Il parroco, come avevamo annunciato la scorsa settimana, dopo una lunga permanenza ad Abbiategrasso, a settembre lascerà la città per iniziare un nuovo percorso nella comunità di Lissone.