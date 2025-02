Botta e risposta tra il gruppo Sds e il sindaco sul Parco Dalla Chiesa

Il Parco Dalla Chiesa attira critiche dal gruppo Sinistra di Sedriano.

La denuncia di SdS

«La situazione dei bagni pubblici è grave: in realtà non si tratta di servizi pubblici ma di latrine maleodoranti e inutilizzabili – denuncia Lucio Riosa - Anche il paio di timide fontanelle fanno semplicemente presenza ma, purtroppo, non forniscono acqua. Esiste, sempre da parecchio tempo, un “simil-chiosco” che in passato, poteva aveva qualche senso; ora è semplicemente un rudere con vetri rotti, pericoloso e cadente. Al suo fianco è presente un grande gazebo con struttura in metallo, inutile perché stranamente senza copertura». Sds lamenta pure che «le panchine all'ombra erano e continuano a essere pochissime – aggiunge Riosa - Incomprensibile è anche il fatto che il parco, da anni, sia recintato e dotato di cancelli elettrici che, al di là dei cartelli con gli orari, restano spalancati giorno e notte».

La replica del sindaco

«In questi tre anni di Amministrazione il Parco Dalla Chiesa è stato oggetto di numerosi interventi migliorativi – replica il sindaco Marco Re - Questo perché si è avuta anche l'iniziativa di ricercare finanziamenti da enti superiori. Si è affrontata una situazione di degrado che durava da decenni con l'intervento dell'area spugna, che ha riguardato buona parte dell'area feste. Sono state installate le telecamere della videosorveglianza, realizzati nuovi giochi inclusivi, installate torri faro per l'illuminazione, effettuate piantumazioni. Abbiamo avuto interventi manutentivi sui giochi esistenti». Inoltre con l'avanzo di Amministrazione 2024 «sono state destinate risorse per portare le utenze presso l'area del tendone, al fine di poterla riutilizzare per eventi e manifestazioni, come pure per la sistemazione dei bagni, quindi presto partiranno anche questi lavori. Vogliamo intervenire anche sulle panchine del parco, coinvolgendo i volontari, e vogliamo mettere mano anche alla situazione del chiosco e dell'area circostante, in collaborazione con privati», conclude Re.