Ieri sera, 26 novembre 2024, all’auditorium di San Martino a Bareggio il sindaco Linda Colombo e l’assessore alla Scuola Franco Capuano hanno consegnato le borse di studio ai ragazzi che hanno concluso con profitto la scuola secondaria di primo e secondo grado nell’anno scolastico 2023/24.

Borse di studio per 73 ragazzi a Bareggio

Quest'anno sono stati ben 73, un record. Il contributo economico è stato assegnato a coloro che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado con almeno 9 e a coloro che si sono diplomati alla scuola secondaria di secondo grado con almeno 90.

“Vi invito ad avere sempre il coraggio di scegliere in base alle vostre aspirazioni senza condizionamenti e a non avere paura di cambiare se avete la sensazione che la strada intrapresa non sia la migliore”, ha detto il sindaco Colombo.

“Faccio i complimenti a tutti voi, alle vostre famiglie e ai vostri insegnanti che vi hanno supportato e continuano a supportarvi e vi faccio un grande in bocca al lupo per il vostro futuro che se continuerete così sono certo che sarà ricco di soddisfazioni”, ha aggiunto l’assessore Capuano.

Tutti i ragazzi premiati

Per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati: Valentina Albo, Claudia Beretta, Ethan Bianchi Bosisio, Elisa Boscia, Nicolò Brocchieri, Mattia Colombi, Ludovica Dal Maso, Marco D’Amato, Viola De Micheli, Stefano Dibenedetto, Aida Aissatou Diouf, Emma Ferri, Filippo Ficara, Giorgia Fiorentino, Van Dong Andrea Folli, Alice Ghidoli, Marco Gianelli, Gabriele Gianturco, Nicole Alexandra Iurea, Jacopo Lazzaroni, Giulia Lombardi, Marco Magno, Mattia Mazzillo, Lisa Oberti, Ludovica Pigliafreddo, Daniele Priori, Sara Rufini, Andrea Sisti, Angelica Vabanesi, Matilda Vaccaro, Camilla Berrilli, Giorgia Di Netta, Matteo Lampugnani, Emma Ligorio, Viola Valente, Benedetta Zicari, Matteo Baroni, Daniele Cavallo, Elisabetta Ilasov, Emma Poloni e Veronica Rancati.

Per la scuola secondaria di secondo grado: Alice Circosta, Giulia Leporace, Laura Marinetti, Sofia Grassi, Gianluca Procopio, Chiara Carpani, Aurora Fornasier, Asia Di Cosmo, Chiara Pirovano, Elisa Tonini, Alberto Cavallotti, Noemi Magistrelli, Elisa Caroccia, Simone Maggiolini, Lorenzo Gianelli, Loris Pastorino, Lucia Soldi, Francesco Gambarè, Erick Sermidi, Sofia Di Virgilio, Anna Chiara Romaniello, Miriam Volpi, Elisa Nolli, Alessandro Marchione, Federico Bianchi, Nikolas Piromalli, Alex Koca, Arianna Restelli, Thomas Moiraghi, Serena Savino, Irene Bonfiglio e Jacopo Losa.