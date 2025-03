Borse di studio padre Giancarlo Bossi

Ad Abbiategrasso al via la seconda edizione, delle dieci previste, dell' Avviso Pubblico per l'erogazione delle borse di studio dedicate a Padre Giancarlo Bossi, missionario scomparso nel 2012. Tali riconoscimenti economici sono frutto di una donazione effettuata da una famiglia abbiatense al fine di incoraggiare il proseguimento degli studi per gli studenti che si distinguono per volontà di crescita personale.

Destinatari delle borse di studio

I destinatari delle borse di studio sono gli studenti frequentanti le scuole statali del primo e secondo ciclo di Abbiategrasso, indipendentemente dalla residenza e gli studenti universitari residenti in Abbiategrasso che siano in corso regolare di studi e che frequentino università non telematiche e con età massima non superiore a 30 anni.

20 borse di studio

Ecco a chi sono destinate le borse di studio: 5 del valore di 50euro per studenti di scuola primaria; 5 del valore di 100euro per studenti di scuola sec. I° grado; 5 del valore di 200euro per studenti di scuola secondaria di II° grado, e infine 5 borse di studio del valore di 500euro per studenti universitari escluse le università telematiche.

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito del Comune, deve essere presentata entro il 15 aprile all’Ufficio Protocollo del Comune di Abbiategrasso, sito in piazza Marconi 1, aperto al pubblico nei seguenti giorni ed orari: lunedì, giovedì e venerdì dalle 9.15 alle 12.45, martedì dalle 9.15 alle 13.45, mercoledì dalle 16 alle 18; oppure inviata via e-mail al seguente indirizzo: protocollo@comune.abbiaterasso.mi.it – via Pec al seguente indirizzo: comune.abbiategrasso@legalpec.it

Gli studenti che, a seguito della valutazione dei criteri e la formazione della graduatoria effettuati da una apposita commissione, risulteranno vincitori della Borsa di Studio, saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione che si terrà nella sala Consiliare del Castello Visconteo in il 24 maggio alle 10.