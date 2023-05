Borse di studio in memoria di Fiorella, Bianca e Pietro: mercoledì 31 maggio l'assegnazione

E' in programma per mercoledì 31 maggio, alle 18, nell'auditorium del Liceo Galilei di Legnano, la cerimonia di assegnazione delle borse di studio "Non omnis moriar" e la premiazione degli alunni meritevoli dell’anno scolastico 2022-23.

Il Liceo Galilei celebra la memoria di tre ragazzi scomparsi prematuramente ma sempre amatissimi

Le borse di studio annuali "Non omnis moriar" sono intitolate alla memoria di Fiorella Guri, Bianca Ballabio e Pietro Calogero, tre ragazzi scomparsi prematuramente ma sempre amatissimi e che hanno lasciato un indelebile segno e un’eredità preziosa all'istituto superiore di viale Gorizia. Fiorella, di Dairago, aveva solo 15 anni quando è stata vinta dalla fibrosi cistica nel novembre 2020. Bianca e Pietro, rispettivamente di Legnano e di Nerviano, sono scomparsi tragicamente nell'agosto dello stesso anno in seguito a un incidente stradale sul Sempione a Parabiago.

"La loro preziosa eredità quest'anno è stata raccolta da un numero straordinario di alunni"

Così spiega la scuola:

"Eredità che quest’anno è stata raccolta da un numero straordinario di alunni che si sono impegnati in molteplici progetti formativi ottenendo tante soddisfazioni ed eccellenti risultati. Per citare solo alcune iniziative di successo: il Festival Thauma dell’Università Cattolica di Milano; il Festival Européen Latin Grec di Lione; il contest 'Call Criptovalute' promosso dall’Università degli Studi di Milano; le Olimpiadi di Filosofia; i Campionati sportivi studenteschi; il Concorso 'Plastic Challenge' dell’Università degli Studi dell’Insubria con il primo posto ottenuto dalla classe 4FS; i Campionati Studenteschi di Giochi Logici, in cui gli alunni Sofia Oliverio, Alberto Randazzo, Pietro Marsella (classe 5AS) e Omar Reghiouia (classe 5IS) hanno conquistato il titolo di Campioni d’Italia 2023 nella gara a squadre della categoria Triennio. E infine il Concorso delle Lingue della SSML Columbus Academy, in cui Riccardo Catanzaro (classe 4CL) ha ottenuto il primo premio per la lingua tedesca".

Durante la cerimonia del 31 maggio quindi, dopo la celebrazione della memoria di Fiorella, Bianca e Pietro e la consegna delle borse di studio a loro intitolate, oltre 300 studenti meritevoli dell’anno scolastico in corso saranno premiati e festeggiati.