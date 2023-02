Borse di studio, Amga premia cinque studenti meritevoli

Ogni anno il Gruppo Amga premia i figli meritevoli dei propri dipendenti in memoria dell'ex presidente Giovanni Bianchi.

Borse di studio del Gruppo Amga ai figli dei dipendenti

Quest'anno sono cinque (tre ragazze e due ragazzi) gli studenti che si sono aggiudicati le borse di studio. La cerimonia di premiazione si è svolta nella mattinata di oggi, giovedì 9 febbraio 2023. A distinguersi come società maggiormente rappresentata del gruppo è stata Aemme Linea Ambiente: tre dei cinque premiati sono infatti figli di persone che lavorano, a vario titolo, nella gestione dei servizi d’igiene urbana (una nel cantiere di Legnano, una in quello di Magenta e la terza in quello di Gallarate). Gli altri due giovani premiati sono rispettivamente figli di una dipendente di Anga e di un dipendente di Aemme Linea Distribuzione. Tutti e cinque gli studenti hanno ottenuto il massimo dei voti e tre di loro addirittura con lode.

Sezione A, dedicata agli studenti diplomati

In palio due borse di studio del valore di 500 euro cadauna. Ad aggiudicarsele sono stati:

Eloisa Daiana Rodriguez Marcillo (figlia di Gustavo Oswaldo Rodriguez Vasconez, dipendente Ala), diplomatasi con 100/100 all’Istituto tecnico economico Enrico Tosi di Busto Arsizio. Eloisa Daiana ha deciso di proseguire negli studi ed è infatti iscritta alla facoltà di Scienze del turismo e comunità locali alla Bicocca: sogna di diventare hostess o imprenditrice turistica. Conosce molto bene quattro lingue: lo spagnolo, l’italiano, l’inglese e il francese.

Noa Canini (figlia di Filippo Canini, dipendente Ala), ha conseguito con la votazione di 100 e lode il diploma al Liceo scientifico statale Donato Bramante di Magenta (indirizzo Scienze umane). Anche Noa sta proseguendo il proprio percorso di studi: è iscritta alla facoltà di Scienze e tecnologie per lo studio e la diagnostica dei beni culturali dell’Università Statale di Milano e ce la metterà tutta per realizzare il suo sogno nel cassetto, che è quello di diventare una restauratrice. Impegnarsi nello studio e raggiungere ottimi risultati è, evidentemente, una qualità di famiglia: anche il nome di sua sorella, Sofia, è scritto nell’albo d’oro delle borse di studio del Gruppo Amga. Era stata premiata durante l’edizione dello scorso anno, dopo essersi diplomata con 100/100 al liceo di Arconate.

Sezione B, dedicata agli studenti laureati

In palio tre borse di studio del valore di mille euro cadauna. Se le sono aggiudicate:

Riccardo Covi (figlio di Myriam Arduin, dipendente di Amga Legnano), che ha conseguito con 110 e lode la laurea magistrale in Economia all’Università Bocconi di Milano con una tesi sulle metodologie statistiche per l'analisi macroeconomica. Riccardo ha imboccato la strada di una grande carriera: dopo aver lavorato alla Banca centrale europea di Francoforte, dove si è occupato di stabilità finanziaria e politiche macroprudenziali, è attualmente impegnato a Zurigo come quantitative analyst in una banca d’investimento, dove sviluppa modelli matematici per l'analisi del rischio di credito. Ha delegato sua madre a rappresentarlo alla cerimonia di questa mattina, non potendo essere presente di persona, proprio per impegni lavorativi.

Mattia Garavaglia (figlio di Alberto Garavaglia, dipendente di Ala), ha conseguito con 110 e lode la laurea triennale in Biotecnologie all’Università dell’Insubria di Varese. Sta proseguendo con impegno e profitto gli studi per ottenere la laurea magistrale in Biotecnologie industriali e sogna il proprio futuro nel settore dell’industria farmaceutica.

Marta Triulzi (figlia di Paolo Triulzi, dipendente di Ald), ha conseguito con 110/110 la laurea triennale alla Facoltà di Scienze della comunicazione (indirizzo in Comunicazione, Innovazione e Multimedialità) all’Università di Pavia. Sta mettendo a frutto i propri studi con un impiego all’interno di Fiera Milano, ambito in cui ha lavorato anche mentre frequentava l’università. Lo scorso anno ha coronato il suo sogno di diventare mamma: una mamma giovane e piena di entusiasmo.

La cerimonia nel ricordo dell'ex presidente Giovanni Bianchi

A consegnare le borse di studio sono stati Silvia Bianchi, vedova dell’ex presidente Giovanni Bianchi, che sempre onora con la propria presenza questa significativa cerimonia, Stefano Migliorini e Stefania Medri, rispettivamente direttore generale e responsabile delle risorse umane del Gruppo Amga, che hanno portato i saluti del presidente Alessandro Gregotti, congratulandosi con i cinque giovani premiati per i risultati che hanno conseguito e spronandoli a proseguire il proprio cammino con lo stesso impegno e la stessa determinazione.

Nella foto di copertina, da sinistra: Stefania Medri, Silvia Bianchi, Marta Triulzi, Mattia Garavaglia, Stefano Migliorini, Noa Canini ed Eloisa Daiana Rodriguez Marcillo