Borse di studio a 94 studenti cornaredesi

Si è tenuto mercoledì 5 febbraio presso l’Auditorium La Filanda la cerimonia premiazione dei riconoscimenti per merito scolastico riferiti al bando 2024 promosso dall’amministrazione Comunale.

Borse di studio

La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi studenti di Cornaredo frequentanti, nell’anno scolastico 2023/2024, la classe quinta della scuola primaria, la scuola secondaria di primo e secondo grado e il primo o secondo anno di università, che si sono distinti per particolari meriti scolastici.

Comune e associazioni

A premiarli il Sindaco Corrado D’Urbano e l’Assessore all’Istruzione Sonia Cagnoni, con i referenti delle Associazioni che hanno contribuito finanziariamente all'iniziativa: Associazione Solidalinsieme, AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue di San Pietro all'Olmo e Cornaredo), Auser Insieme Cornaredo, Pro Loco Cornaredo, Gruppo Mercatino e Curiosità, Comitato Anziani «Il Melograno», «Podisti per Caso Cornaredo» e con il dirigente dell’ICS via L. da Vinci, Igor Della Corte.

Merito scolastico

Quest’anno il bando, nato con lo scopo di riconoscere e valorizzare il merito degli studenti del territorio cornaredese, ha registrato un aumento del numero di domande pervenute: ben 146 domande idonee rispetto alle 118 dell’anno precedente, di cui 94 finanziate.

Per la classe quinta della scuola primaria sono pervenute 14 domande ammissibili di cui 9 finanziate; per la scuola secondaria di primo grado sono pervenute 76 domande ammissibili, di cui 48 finanziate; per la scuola secondaria di secondo grado sono pervenute 53 domande ammissibili, di cui 34 finanziate; per il primo e secondo anno di Università, sono pervenute 3 domande ammissibili e tutte finanziate.

Inoltre, gli studenti licenziati con 10 o 10 e lode a conclusione del primo ciclo di istruzione sono stati 20 di cui 12 anche vincitori del riconoscimento comunale per merito scolastico.

Tutti gli studenti, che hanno partecipato al bando hanno ricevuto un attestato di merito e un libro scelto e adatto alla relativa fascia di età con la collaborazione della Biblioteca Comunale; mentre quelli vincitori della borsa di studio riceveranno anche il contributo economico.

I fondi che sono stati stanziati ammontano quest’anno a 15.450 euro di cui 12.000 dal bilancio comunale ed € 3.450 dalle associazioni che hanno contribuito finanziariamente.

«È con grande soddisfazione che oggi celebriamo i successi dei nostri giovani studenti. Le borse di studio e i riconoscimenti comunali per meriti scolastici sono un simbolo del nostro impegno nel promuovere l'eccellenza educativa. – ha commentato il Sindaco D’Urbano - Quest'anno, abbiamo ricevuto 151 domande, di cui 146 sono risultate idonee e 94 sono state finanziate. Grazie al contributo del Comune e delle associazioni che ringraziamo nuovamente, possiamo sostenere questi meritevoli studenti e valorizzarli. Questo risultato dimostra l'importanza di investire nell'istruzione e nel futuro dei nostri giovani. Auguro a tutti i premiati di continuare a perseguire i loro sogni con passione e determinazione».

Così invece l’assessore all’Istruzione Sonia Cagnoni.

«Il nostro Comune crede fermamente che l'istruzione sia la chiave per un futuro prospero. Oggi, con grande orgoglio, premiamo gli studenti dalla classe quinta della primaria fino al secondo anno di università che si sono distinti per i loro meriti scolastici. L’elevato numero di domande ricevute e di quelle finanziate dimostra l'alto livello di impegno e dedizione dei nostri studenti. Ringrazio le famiglie, gli insegnanti e tutti coloro che hanno contribuito a questo successo. Continuate a sognare in grande e a lavorare sodo: il vostro impegno è il nostro orgoglio e la nostra speranza per un domani migliore».